Perugia, Santopadre ha detto no ai lussemburghesi

Massimiliano Santopadre fa muro. Almeno per ora. Nella giornata di ieri una società lussemburghese rappresentata da Alexander Taskiran, ovvero la TimeNova Holding SA, aveva presentato un'offerta pari a 2,2 milioni di euro (debiti esclusi) per l'acquisizione del club biancorosso, ma il presidente l'ha respinta. Ad oggi non sussisterebbero le condizioni per intavolare una trattativa e dunque...