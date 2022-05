Serie C, play-off, oggi le semifinali di ritorno: programma e dove vederle in tv o in streaming

Novanta minuti per conquistare la finale che porta in serie B. Quattro squadre per due posti, solo una andrà in paradiso. Domenica 5 giugno l'andata, il 12 il ritorno, dell'ultimo atto dei play-off di C. Ma questa sera è tempo di semifinali di ritorno, e due club dovranno lasciare la competizione e rinunciare al sogno promozione.

Incertezza totale tra Padova e Catanzaro all'Euganeo: la squadra di Oddo ha retto l'urto dei calabresi in trasferta e ora si gioca tutto in casa. Si riparte dallo 0 a 0 del primo atto, in caso di ulteriore parità supplementari ed eventuali rigori.

Diversa la situazione a Palermo: in una Favorita stracolma, i rosanero dovranno solo gestire il vantaggio di tre gol accumulato a Salò nella prima sfida. I bresciani di Vecchi costretti ad una clamorosa e difficile impresa per ribaltare il match, o almeno portarlo all'extratime per avere delle chance. Contro il Palermo attuale, sembra davvero una montagna insormontabile. Mai dire mai, però, nel calcio.

Semifinali play-off (gare di ritorno): il programma e dove vederle in tv o in streaming

Padova-Catanzaro (andata 0-0) domenica 29 maggio, ore 19, diretta tv Sky Sport 253, streaming Eleven Sports



Palermo-Feralpisalò (andata 3-0) domenica 29 maggio, ore 20.30, diretta tv Sky Sport 252, streaming Eleven Sports e RaiPlay