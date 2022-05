Serie C, play-off, domani le semifinali di andata: programma e dove vederle in tv o in streaming

Le ultime quattro della serie C sono pronte a scendere in campo per l'ultimo posto disponibile per realizzare l'impresa e salire in serie B assieme a Sudtirol, Modena e Bari.

Catanzaro-Padova e FeralpiSalò-Palermo, accoppiamenti incrociati tra nord e sud, tra nobili decadute in cerca di rilancio e grandi sorprese, come la formazione bresciana di Stefano Vecchi che ha già fatto fuori Pescara e Reggiana, due big della categoria. I calabresi di Vincenzo Vivarini incrociano il Padova di Oddo, che ha vinto la Coppa di C ma si è arreso solo nel finale alla forza del Sudtirol nel girone A. Poi i lombardi che trovano dall'altra parte l'entusiasmo contagioso del Palermo: Favorita piena come ai tempi di Dybala&co, ma ora l'idolo si chiama Matteo Brunori, bomber italo brasiliano che sta spingendo il nuovo Palermo verso la gloria.

Si torna in campo domani sera, mercoledì 25 maggio, con le semifinali di andata (il ritorno è in calendario domenica 29).

Regolamento

Non c'è il vantaggio della classifica in regular season. Non ci sono più “teste di serie”, quindi in caso di parità di reti nel doppio confronto si giocheranno i tempi supplementari e si tireranno eventuali calci di rigore.

Altra grande novità del regolamento: da questo turno entra in scena il VAR, semifinali e la finale (andata 5 giugno e ritorno 12 giugno) saranno le prime partite di Serie C a utilizzare la tecnologia per assistere gli arbitri.

Il programma

Mercoledì 25 maggio

Catanzaro-Padova, ore 19 (streaming su Eleven Sports e Raiplay)

FeralpiSalò-Palermo, ore 21 (streaming su Eleven Sports)

Domenica 29 maggio

Padova-Catanzaro

FeralpiSalò-Palermo