Serie C, play-off: le quattro qualificate alle semifinali

Tre piazze storiche del calcio italiano di provincia, una new entry che sogna ad occhi aperti. Questo l'identikit delle quattro qualificate alle semifinali dei play-off di Lega Pro, che mettono in palio un solo posto per andare in serie B. Nel penultimo atto della stagione scenderanno in campo Foggia, Pescara, Lecco e Cesena. Derby del sud tra gli abruzzesi di Zeman e i rossoneri di Delio Rossi, affascinante incrocio tra due tecnici di grande esperienza, entrambi ex di turno di questo scontro bollente che inizia dallo Zaccheria per poi trasferirsi all'Adriatico. Il Foggia, sotto di due gol allo “Scida” pareggia in rimonta e con il 2-2 finale, giunto grazie alle reti di Frigerio e Beretta, eliminando il Crotone. Il Pescara segna tre gol a Chiavari ed elimina la Virtus Entella: 3-2 per gli abruzzesi il finale. Marcatori dei biancazzurri: Cuppone (doppietta) e Dalle Monache.

Dall'altra parte un confronto inedito. Il Lecco vola in semifinale e trova la corazzata Cesena, che ha approfittato del ruolo di testa di serie per eliminare il Vicenza grazie a due pareggi senza reti. I lombardi invece hanno rifilato tre reti in trasferta al Pordenone (un autogol di Dubickas e le reti di Bunino a Ardizzone) ribaltando il ko casalingo di misura dell'andata.

Risultati e marcatori del 2° turno nazionale play-off (quarti), gare di ritorno:

Crotone-Foggia 2-2 (30′ Cernigoi, 45′ Gigliotti, 50′ Frigerio, 85′ Beretta)

Virtus Entella-Pescara 2-3 (36′-72′ Cuppone, 45′ Merkay rig., 60′ Dalle Monache)

Cesena-Vicenza 0-0

Pordenone-Lecco 1-3 (2′ Dubickas aut., 18′ Pinato, 84′ Bunino, 88′ Ardizzone)

Serie C, semifinali play-off (4-8 giugno): dove vedere le partite in tv e in streaming

Foggia-Pescara (andata a Foggia, ritorno a Pescara)

Lecco-Cesena (andata a Lecco, ritorno a Cesena)

I match di Serie C si potranno seguire in streaming su Eleven Sports; grazie all’accordo siglato su DAZN, le partite andranno in onda anche sulla piattaforma che ha i diritti di tutta la Serie A. Anche la piattaforma OneFootball offrirà la possibilità di poter seguire le due sfide di semifinale.