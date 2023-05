Serie C, play-off, primo turno nazionale: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

I play-off di serie C, dopo una lunga attesa, entrano nel vivo. Terminati i primi due turni della fase a gironi, iniziano le sfide della fase nazionale. Entrano in scena le terze classificate dei tre gironi di Lega Pro e la vincente della Coppa Italia di categoria: ovvero Pescara, Lecco, Entella e Vicenza. Il sorteggio ha decreato le sfide di questo primo grande sbarramento per centrare la quarta e ultima promozione in B. Affascinante debutto per il Pescara contro la grande sorpresa Virtus Verona del presidente-allenatore Gigi Fresco, reduce da una clamorosa impresa sul campo del Padova (la squadra che aveva perso le ultime due finali). E' arrivato dai gironi il Foggia di Delio Rossi, che dovrà giocare il derby storico per la B contro i cugini del Cerignola (si sono già affrontate in campionato con due ko dei rossoneri, ma in panchina c'erano Gallo e Somma). Si ritrovano una contro l'altra anche Pro Sesto-Vicenza (entrambe dal girone A) e Gubbio-Entella (doppio 0-0 nel girone B). C'è anche l’Ancona di Marco Donadel, che ha eliminato la Carrarese (unica vittoria in trasferta delle 15 partite dei primi due turni) e ora sfida il Lecco.

Serie C, play-off, primo turno fase nazionale: regolamento

Si gioca sui 180’, ritorno in casa lunedì 22 maggio per le teste di serie: le tre terze in classifica (Lecco, Entella e Pescara), il Vicenza vincitore della Coppa Italia e il Foggia, la meglio piazzata - quarta del girone C con 61 punti - tra le qualificate dalla fase interna ai gironi. In caso di parità complessiva al termine delle due partite, non sono previsti i tempi supplementari ma passa il turno la testa di serie. Le cinque vincenti accederanno al secondo turno della fase nazionale - nella sostanza, i quarti di finale (27 e 31 maggio) -, dove entreranno in gioco le seconde classificate (Pordenone, Cesena e Crotone).

Serie C, play-off, primo turno fase nazionale: programma e orari

Ancona-Lecco, giovedì 18 maggio ore 20:30

Virtus Verona-Pescara, giovedì 18 maggio ore 20:30

Cerignola-Foggia, giovedì 18 maggio ore 20:30

Pro Sesto-Vicenza, giovedì 18 maggio ore 20:30

Gubbio-Entella, giovedì 18 maggio ore 20:30

Serie C, play-off: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming