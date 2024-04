Serie C, ricorso del Taranto: i play-off potrebbero slittare

I primi turni dei play-off di serie C potrebbero slittare alla seconda decade di maggio. Tutte le formazioni dei tre gironi della Lega Pro pronte a giocare il primo turno preliminare del prossimo 4 maggio attendono ora notizie.

Il possibile caos è scaturito da un ricorso del Taranto, che ha annunciato oggi l'intenzione di presentare ricorso d’urgenza al Collegio di Garanzia del Coni non appena saranno state raccolte le motivazioni con cui la Corte d’Appello Federale ha respinto il primo reclamo della società jonica, avverso alla sentenza del Tribunale Federale Nazionale.

Questo il comunicato del club pugliese: "La società Taranto Football Club 1927 srl comunica che impugnerà la sentenza con la quale è stata inflitta la penalizzazione di quattro punti in classifica. La decisione della Corte Federale, peraltro assunta nel momento decisivo del campionato, ha modificato e ribaltato l’orientamento espresso in materia nell’ultimo decennio dagli organi di giustizia sportiva, per cui, appare inevitabile ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI perché venga definitivamente chiarita la delicatissima questione. Naturalmente, in attesa della definitiva pronuncia, sarà richiesta la sospensione delle gare di playoff in cui saremo impegnati".

L’obiettivo della battaglia legale del Taranto è quello di ridurre la penalizzazione di 4 punti inflitta alla squadra di Capuano per violazioni amministrative alla fine del 2023. A difendere il club l'avvocato Eduardo Chiacchio.

Il club pugliese ha poche speranze di riavere i punti persi in classifica, ma l'attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni (che arriverà non prima del 10 maggio) rischia di far allungare i tempi per l'avvio alla post season di serie C.