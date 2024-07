Tifosi e politica scendono in campo per sbloccare la situazione Acr Messina

A pochi giorni dall’inizio del ritiro di Zafferana Etnea, fissato per lunedì, senza un sufficiente gruppo di giocatori da preparare per l’avvio della stagione agonistica, l’Acr Messina vive un preoccupante prolungato stato di stand by, che sta logorando tifosi ed appassionati giallorossi. L’attesa per il passaggio di proprietà ad un fondo straniero è diventata snervante, mentre le condizioni di...