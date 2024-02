Si potrà vedere la partita con gli occhi dell'arbitro: rivoluzione su Sky

Una novità attesissima. Un nuovo punto di vista. Vedere la partita con gli occhi dell'arbitro finora era rimasto un desiderio per molti tifosi, ma finalmente sta diventando realtà. E proprio in Italia.

La Serie C e Sky Sport hanno annunciato oggi un accordo grazie al quale, per la prima volta in una lega calcistica europea, domenica prossima sarà possibile vedere le immagini live riprese da una telecamera indossata dall'arbitro. Si tratta di un svolta storica, una sperimentazione che potrà poi estendersi anche alle altre leghe. La partita è quella in programma tra Cesena e Pineto (girone B), per la quale l'arbitro Claudio Allegretta, oltre a fischiare, attraverso la microcamera mostrerà ai telespettatori il campo dalla sua posizione in tempo reale.

Si tratta di un primo esperimento ma la Referee-Cam sarà utilizzata anche in una partita di ogni turno playoff di Serie C. Sarà interessante anche vedere le reazioni dei tifosi che spesso criticano gli arbitri per "non aver visto un fallo": anche loro potranno capire cosa significa seguire l'incontro su un campo di calcio. L'entusiasmo ha contagiato anche la Lega Pro, orgogliosa per tale innovazione. "Questo è un giorno speciale per tutti i tifosi della Serie C. Siamo la prima Lega che si apre a un simile cambiamento e ci confermiamo ancora una volta il principale laboratorio d'innovazione per tutto il mondo del calcio - ha commentato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani -. Da sempre la C è la casa delle sperimentazioni. Riuscire a fornire al pubblico la visuale dell'arbitro, ciò che da decenni tutti gli appassionati sognano di vedere, rappresenta un successo incredibile, rafforzando ancor più il legame tra calcio e tifoseria". Marani si dice "certo che saremo i primi di una esperienza destinata ad allargarsi" ed ha ringraziato per il "lavoro sinergico la Figc e l'Aia".

Sky Sport esprime soddisfazione: "Abbiamo accolto con entusiasmo e sostenuto con convinzione la proposta di Lega Pro di introdurre una innovazione così affascinante al prodotto televisivo legato alla Serie C - ha sottolineato l'executive vice president sport di Sky, Marzio Perrelli -. Se Lega Pro ha individuato in Sky un partner all'altezza di questa sfida è perché la ricerca della modernizzazione tecnologica rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra Casa dello sport". Perrelli ha rimarcato "l'ideazione di contenuti in costante evoluzione" per "offrire agli abbonati un punto di vista così rivoluzionario per le partite di calcio".