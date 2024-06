Due ufficialità e cinque annunci attesi a breve, nel salernitano resta aperta la questione mister

Il nuovo campionato di Serie D si prepara al via, saranno sette le rappresentanti salernitane impegnate nella massima competizione dilettantistica italiana. Le squadre, che sono in fase di valutazione e di riflessione per ridefinire e potenziare gli organici in vista del prossimo campionato, lavorano anche per l’iscrizione, con la documentazione da completare e depositare tra l’8 e il 12 luglio...