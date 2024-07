Massimo Epifani nuovo tecnico dell'Acireale, Francesco Ramondino è il direttore sportivo 

Francesco Ramondino è il nuovo direttore sportivo dell'Acireale, mentre sulla panchina granata siederà Massimo Epifani. Giovane professionista, nato a Vibo Valentia il primo giorno del 1991, Ramondino ha mostrato ottime doti con la squadra della sua città, da lui costruita con talenti come Convitto e, alla guida, l’ottimo Antonio Buscè, oggi al Rimini in serie C, che nel campionato appena...