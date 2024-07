La Reggina ritrova le giocate dell'attaccante Antonino Ragusa

La Reggina si è assicurata le prestazioni dell’attaccante Antonino Ragusa, che ha firmato un contratto biennale. Classe 1990, ha già vestito la maglia amaranto nella stagione 2011/12 in serie B, collezionando 34 presenze, impreziosite da 7 gol. Nel curriculum, Ragusa vanta 56 gare in A con quattro reti, 245 presenze in B (40 centri e 27 assist). Ha vestito le maglie di: Verona...