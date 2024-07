Il Paternò riparte dal ds Strianese, Catalano vicino alla panchina rossazzurra

Il Paternò riparte dal direttore sportivo Vittorio Strianese per preparare, nel migliore dei modi, il campionato di serie D. "Siamo pronti per questa nuova stagione, che Paternò vorrà vivere in prima linea – ha dichiarato Strianese ai canali ufficiali del Paternò Calcio -. Sarà un torneo pieno di derby, che si annuncia equilibrato. Stiamo lavorando in maniera silenziosa nel rispetto delle...