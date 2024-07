Mister Gaetano Catalano alla guida del Paternò in serie D  

Come anticipato da qualche giorno, Gaetano Catalano sarà l'allenatore del Paternò per la stagione 2024-2025, che vedrà la squadra etnea ai nastri di partenza del campionato di serie D. Il tecnico, originario di Milazzo, guiderà i rossazzurri durante la stagione ormai alle porte. Si tratta di un ritorno ai piedi della Torre Normanna per...