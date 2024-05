Volata Champions, il calendario delle ultime tre giornate

La volata finale è ormai partita. Quando mancano soltanto tre giornate al termine del campionato, si infiamma la lotta per la zona Champions, già matematicamente conquistata dall'Inter campione d'Italia e dal Milan. A contendersi gli altri tre posti (il prossimo anno, in virtù del piazzamento nel ranking Uefa, il nostro calcio avrà ben cinque rappresentanti nella massima competizione europea, che potrebbero diventare addirittura sei nel caso in cui una delle italiane dovesse vincere l'Europa League senza finire nelle prime cinque posizioni in serie A) saranno Juventus, oggi a quota 66 e ad un passo dalla qualificazione, Bologna (64), Atalanta (60), Roma (60) e Lazio (56). Ormai fuori dai giochi, invece, il Napoli, fermo a 51.

Il calendario della Juventus

36a giornata: Juventus-Salernitana

37a giornata: Bologna-Juventus

38a giornata: Juventus-Monza

Il calendario del Bologna

36a giornata: Napoli-Bologna

37a giornata: Bologna-Juventus

38a giornata: Genoa-Bologna

Il calendario dell'Atalanta

36a giornata: Atalanta-Roma

37a giornata: Lecce-Atalanta

38a giornata: Atalanta-Torino

recupero 29esima giornata: Atalanta-Fiorentina

Il calendario della Roma

36a giornata: Atalanta-Roma

37a giornata: Roma-Genoa

38a giornata: Empoli-Roma

Il calendario della Lazio