Crisi Parma, Maresca a rischio esonero

Aria di crisi, aria di esonero. Enzo Maresca rischia il posto a Parma dopo l’ultimo ko sul campo della Reggina. Il suo futuro di deciderà giovedì, ma adesso l’ex tecnico del City Under 23 non può più sbagliare.

Oltre un mese senza vittoria, tre punti nelle ultime sei partite. Un ruolino di marcia non all’altezza del blasone e delle ambizioni degli emiliani, usciti dai radar dell’alta classifica (-10 dalla vetta, -7 dalla seconda piazza) e sempre più lontani dalle primissime posizioni. Quindicesimi con soli 10 punti in classifica dopo 9 turni (sono solo due le vittorie), Buffon e compagni sono scivolati a ridosso della zona play-out (3 punti più giù dei gialloblu).

Motivo ritenuto più che valido dalla società per mettere in discussione l’operato del tecnico. Al Tombolato di Cittadella, giovedì alle 20:30 nel turno infrasettimanale, Maresca dovrà dimostrare di avere ancora in pugno la squadra e la situazione, altrimenti sarà addio.