Serie B, il Collegio di Garanzia ribalta il campionato: la nuova composizione

Il Collegio di Garanzia ribalta, in maniera clamorosa, e per certi verti inattesa, la composizione del Campionato di Serie B 2023-2024. Con una doppia sentenza, infatti, ha dapprima respinto il ricorso della Reggina contro l'esclusione e, con una seconda sentenza, ha accolto quello del Perugia avverso al Lecco.

La sostanza è che Reggina e Lecco vengono estromesse dalla Serie B, il Perugia viene riammesso al pari del Brescia. I ricorsi sono frutto di problematiche generate all'atto dell'iscrizione al prossimo campionato cadetto.

Nel caso della Reggina la questione è legata al mancato rispetto dei termini del pagamento di alcune spettanze. Nel caso del Lecco, invece, il problema è legato allo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi inidoneo alla Serie B e non "sostituito", nei tempi necessari, con l'Euganeo di Padova.

Ma la partita è ancora lunga. Ora c'è tutta la questione amministrativa, quelle relativa al Tar e al Consiglio di Stato. Il rischio di dover slittare la partenza della stagione regolare si fa concreta. Vediamo i dettagli di quanto accaduto.

"In parte inammissibile e in parte infondato", è stato definito dal Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso della Reggina 1914 nei confronti della Figc e della Lega serie B contro la mancata concessione alla società della licenza nazionale, con conseguente non ammissione al campionato di Serie B 2023/2024.

Il ricorso della società calabrese è stato respinto anche nella parte in cui si chiedeva annullamento della nota con la quale la Covisoc, con riferimento al rilascio della licenza nazionale, aveva rilevato a carico della società, "il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di Serie B.

Questo invece il dispositivo della sentenza favorevole al Perugia. Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla società AC Perugia Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e nei confronti della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato “di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”; (ii) del parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prot. 1596/2023 del 6 luglio 2023 con oggetto “Licenze Nazionali 2023/2024 – Ricorso Calcio Lecco 1912 S.r.l.”; (iii) del verbale del Consiglio Federale F.I.G.C. del 7 luglio 2023; (iv) del verbale e di tutti gli atti istruttori della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi- Organizzativi inerenti al ricorso del Calcio Lecco 1912 s.r.l.; (v) della relazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 861 del 27 giugno 2023 con oggetto “Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 Serie B – Criteri Infrastrutturali”; (vi) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo al Calcio Lecco 1912 s.r.l., entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 ai fini della dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione"

La nuova Serie B 2023-2024