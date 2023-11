Servette-Roma, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Due risultati utili su tre a disposizione della Roma per avere la certezza di concludere il girone G di Europa League nei primi due posti. Ma per puntare alla prima posizione, che eviterebbe gli spareggi con una delle terza classificate di Champions, servirà provare ad espugnare Ginevra, mettendo a segno un blitz esterno riuscito solo altre due volte in stagione (in campionato a Cagliari e nella prima giornata della competizione continentale, sul campo dello Sheriff). La gara in Svizzera nasconde comunque qualche insidia: dopo la sconfitta dell’andata all’Olimpico, il Servette ha infatti inanellato una corposa serie di risultati utili. Il bilancio dell’ultimo mese e mezzo racconta di due pareggi (in trasferta con lo Sheriff, poi sconfitto in casa e negli ottavi della coppa nazionale, turno passato con lo Stade Lausanne ai calci di rigore) e sette vittorie, sei delle quali consecutive in campionato che hanno permesso ai granata di scalare la graduatoria della Super League fino al podio.

I precedenti recenti confortano la Roma, che ha vinto le ultime due trasferte contro squadre svizzere – successo contro il Basilea nel 2010 e lo Young Boys nel 2020 – dopo che i giallorossi non avevano strappato la posta piena in nessuna delle precedenti quattro gare esterne contro queste avversarie (due pareggi e due sconfitte). Tra i sorvegliati speciali, c’è Romelu Lukaku: il bomber belga ha segnato 18 gol nelle ultime 15 partite di Europa League: la sconfitta per 2-0 rimediata dalla Roma contro lo Slavia Praga nell’ultimo turno è l'unica gara in cui il “Big Rom” non è riuscito ad andare a bersaglio nel parziale.

Servette-Roma, le scelte di Weiler

L’allenatore della formazione elvetica alle prese con alcune possibili defezioni: Antunes è fermo da inizio mese, Douline, Crivelli e Mazikou hanno inoltre saltato per problemi fisici l’ultimo impegno di campionato. La scelta nell’undici anti-Roma dovrebbe pertanto ricadere su un 4-4-2 con Mall tra i pali ed una difesa a quattro formata da Tsunemoto e Baron esterni bassi, e la coppia centrale formata da Rouiller e Severin centrali, con Vouilloz come alternativa. A centrocampo, nel cuore della mediana uno tra Diba e Ondoua affiancherà Cognat, sugli esterni si posizioneranno Kutesa e Stefanovic, ma c’è anche l’opzione Bolla, jolly fruibile sia nel pacchetto arretrato come terzino che in posizione più avanzata su entrambi i settori. In avanti, spazio alla coppia formata da Guillemenot e Bedia, capocannoniere della squadra con dodici reti

Servette-Roma, le scelte di Mourinho

Sembra ormai alle spalle la situazione emergenziale legata agli infortuni, che hanno privato il tecnico lusitano di diverse pedine: sono infatti rientrati in gruppo anche Kumbulla e Renato Sanches, oltre a Mancini che ha smaltito il fastidio muscolare accusato nella sfida con l’Udinese, e dovrebbe regolarmente essere schierato con Ndicka e Llorente nella difesa a protezione di Svilar, portiere di coppa. A centrocampo, probabile l’utilizzo di Pellegrini il quale deve recuperare minutaggio costante, insieme a Bove e Cristante col sacrificio di Paredes. Sui binari laterali, possibile chance dal primo minuto per Celik a destra ed El Shaarawy a sinistra, mentre il tandem offensivo prevederà ancora Lukaku che avrà Belotti come partner d’attacco, il quale farà rifiatare Dybala.

Servette-Roma, le probabili formazioni

Servette (4-4-2): Mali, Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron, Bolla, Cognat, Ondoua, Kutesa, Guillemenot, Bedia. All. Weiler

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Llorente, Ndicka, Celik, Cristante, Pellegrini, Bove, El Shaarawy, Belotti, Lukaku. All. Mourinho

Servette-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Servette-Roma, in programma giovedì 30 novembre alle 21 allo “Stade de Genève” di Ginevra, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.