De Laurentiis, le rivelazioni sul vivaio del Napoli: Santoro cambia ruolo, in arrivo nuovi scout per i giovani

Un cambio di ruolo per Beppe Santoro, che tornerà a dedicarsi al settore giovanile dopo una lunga esperienza nelle vesti di team manager, e nuovi scout in arrivo per scovare talenti in erba in giro per il mondo. Sono queste le principali novità per il futuro del vivaio del Napoli annunciate da Aurelio De Laurentiis ai giornalisti a margine dell'inaugurazione dello stadio comunale di Telese...