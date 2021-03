Shakhtar Donetsk-Roma, le probabili formazioni: tridente spagnolo per Fonseca

Ad un passo dalla qualificazione. La Roma, dopo essersi aggiudicata per 3-0 il primo round allo stadio Olimpico, farà visita giovedì 18 marzo allo Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League (fischio d'inizio alle 18.55). Una gara che i giallorossi, reduci dal ko a sorpresa contro il Parma in campionato, potranno gestire per staccare il pass per i quarti, mentre gli ucraini, se vorranno passare il turno, dovranno compiere una vera e propria impresa.

Fonseca, privo di Veretout, Smalling e Mkhitaryan, ha in mente un po' di turnover. In attacco, nel 3-4-2-1 giallorosso, spazio per Borja Mayoral sostenuto alle sue spalle da Carles Perez e Pedro. A centrocampo Diawara farà rifiatare Pellegrini giocando al fianco di Villar, mentre sulle fasce ci sarà spazio per Karsdorp e Bruno Peres. In difesa Mancini, Cristante e Kumbulla.

4-1-4-1 dall'altra parte per lo Shakhtar guidato da Castro, che si affiderà in avanti a Moraes. Sulla linea dei centrocampisti Tete, Marlos, Alan Patrick e Taison, con Maycon che agirà da da schermo davanti alla retroguardia formata da Dodo, Vitao, Matvienko e Ismaily. Tra i pali Trubin.

Shakhtar Donetsk-Roma, le probabili formazioni

Shakhar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes. All. Castro

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca