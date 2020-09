Shamrock Rovers-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Primo impegno ufficiale della stagione per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, alle 20 di giovedì 17 settembre, faranno visita a Dublino allo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League. Una gara secca ad eliminazione diretta: se al termine dei novanta minuti regolamentari il risultato dovesse essere di parità, si procederà infatti alla disputa dei tempi supplementari ed eventualmente dei rigori. In caso di passaggio del turno, il Milan dovrà poi vedersela con la vincente della sfida tra Bodo/Glimt e Zalgiris.

Shamrock Rovers-Milan, le scelte di Pioli

Pioli dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 visto nell’ultima parte della scorsa stagione. Tra i pali ci sarà Donnarumma, protetto dalla linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Gabbia ed Hernandez. In mezzo al campo spazio per Bennacer e Kessié con Tonali inizialmente in panchina, mentre in attacco, a supporto di Zlatan Ibrahimovic, ci saranno Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Assenti Rebic, squalificato, e Leao, in quarantena per il Covid-19.

Shamrock Rovers-Milan in tv

La partita Shamrock Rovers- Milan sarà visibile a partire dalle 20 su Dazn per gli abbonati e per chi acquisterà il ticket previsto per il match. L’emittente trasmetterà in esclusiva tutte le partite dei rossoneri nei preliminari di Europa League.

Shamrock Rovers-Milan, le probabile formazioni

Shamrock Rovers (3-4-2-1): Mannus; Lopes, Grace, Scales; Byrne, McEneff, O’’Neil, Lafferty; Finn, Burke; Greene. Allenatore: Bradley.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.