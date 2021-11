Sheriff-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della seconda vittoria europea consecutiva. L'Inter, reduce dal successo in campionato contro l'Udinese, farà visita mercoledì 3 novembre alle 21 allo Sheriff nella quarta giornata del girone D di Champions League con l'obiettivo di conquistare i tre punti. I nerazzurri, che nella sfida di andata hanno superato i moldavi per 3-1 grazie alle reti di Dzeko, Vidal e De Vrij (vano, per lo Sheriff, il momentaneo pari di Thill), occupano al momento la terza posizione nel gruppo con i loro 4 punti, due in meno proprio della formazione di Vernydub e del Real Madrid, atteso dall'impegno interno con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Un successo, quindi, permetterebbe alla formazione di Simone Inzaghi di rilanciare con forza le proprie ambizioni di passaggio del turno.

Sheriff-Inter, le scelte di Vernydub

Vernydub, per la sfida contro l'Inter, si affiderà ad un offensivo 4-2-3-1, con Bruno a guidare l'attacco. Alle spalle del brasiliano il trio composto da Traore, Kolovos e Castaneda, mentre il tandem di centrocampo sarà formato da Addo e Thill. In difesa, da destra verso sinistra, Costanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano, in porta Celeadnic.

Sheriff-Inter, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, ha l'imbarazzo della scelta con l'intera rosa a disposizione. In attacco si ricostituirà il tandem Dzeko-Lautaro, con Correa e Sanchez inizialmente in panchina. In mezzo al campo Vidal avanza la sua candidatura per un posto da titolare al fianco di Barella e Brozovic, con le corsie esterne presidiate da Darmian (favorito su Dumfries) ed uno tra Dimarco (in vantaggio) e Perisic. In difesa, dopo il turno di riposo osservato in campionato contro l'Udinese, si rivedrà De Vrij insieme a Skriniar e Bastoni. Tra i pali Handanovic.

Sheriff-Inter, le probabili formazioni

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Bruno. All. Vernydub

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi

Sheriff-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sheriff-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. La garà potrà essere seguita anche su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League.