Inter, ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi

Adesso è ufficiale: Simone Inzaghi ha rinnovato il proprio contratto con l'Inter. Ad annunciarlo, attraverso i propri canali social, lo stesso club nerazzurro. Il tecnico, arrivato a Milano nell'estate 2021, ha firmato un accordo fino al 2024 da cinque milioni di euro, bonus compresi, annui, uno più rispetto a quanto previsto dal precedente contratto.

Simone Inzaghi, nel corso del suo primo anno sulla panchina dell'Inter, ha subito conquistato un trofeo vincendo la Coppa Italia grazie al successo in finale per 4-2 ai tempi supplementari contro la Juventus. In campionato, invece, i nerazzurri si sono fermati al secondo posto, mentre in Champions League il cammino si è interrotto agli ottavi di finale, dove l'Inter non approdava dalla stagione 2011-2012. Risultati che hanno convinto il club a prolungare il proprio rapporto con l'allenatore, capace subito di dare un'identità alla squadra malgrado l'improvviso addio, l'estate scorsa, di Antonio Conte, che aveva portato Lautaro e compagni a vincere lo scudetto.

Le attenzioni, adesso, possono quindi concentrarsi tutte sul mercato, con l'Inter impegnata nelle trattative per Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Due operazioni che, se portate a compimento, consentirebbero a Inzaghi di poter contare su un attacco di primissimo livello, visto che anche Lautaro Martinez, malgrado i rumors delle scorse settimane, sembra destinato a rimanere in nerazzurro.