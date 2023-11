Perché Simone Pafundi non gioca mai?

Coccolato, lodato e...inutilizzato. Forse il paradosso con cui sono costretti a convivere i talenti, sicuramente una stortura venutasi a creare, che riguarda uno dei prospetti del calcio italiano (17 anni compiuti lo scorso marzo), brillante nell’azzurro che veste con la maglia della Nazionale ma finora criptato, quasi “ghostato” nel club di appartenenza. D’altronde, per Simone Pafundi da Monfalcone, attaccante dell’Udinese, parlano i numeri: una decina di minuti al tramonto della sfida persa in casa dai friulani contro la Fiorentina, poco meno di un’ora di gioco nel match di Coppa Italia contro il Cagliari (chiuso con la concessione della fascia di capitano al braccio, nonostante fosse il più giovane giocatore al momento in campo), contando i supplementari che hanno regalato ai sardi la qualificazione. Nient’altro, o forse sì: perché mister Cioffi si è già espresso sull’argomento, dicendo a margine del pareggio con l’Atalanta di non sapere quanto spazio potrà avere. Nonostante una situazione emergenziale nel reparto, visti i reiterati problemi fisici di Deulofeu, gli acciacchi dell’altro talentino Semedo e gli stop di Keinan Davis e Brenner.

Eppure, al netto delle pregresse dichiarazioni dell’ex ct Mancini (“Prima Pafundi, poi tutti gli altri”) risalenti alla scorsa primavera prima del divorzio della Federazione, la collezione estate-autunno delle sue prestazioni lasciava presagire ben altro genere di considerazione. Titolare quattro volte su sette ai Campionato Mondiali Under 20 in Argentina, compresa la finale che ha visto l’Italia sconfitta di misura dall’Uruguay, alla quale gli azzurrini erano arrivati grazie alla sua rete su punizione, siglata dopo il suo ingresso in campo nei minuti finali. Quindi, superata la pubalgia che lo ha rallentato ad agosto, doppietta alla Serbia nell’amichevole con la selezione Under 19 ad ottobre, ed altre due reti ai pari età della Svezia nel terzo match valevole per la qualificazione all’Europeo di categoria (dopo essere sceso in campo da titolare anche con Liechtenstein e Svizzera).

Legittimi, ovviamente, i timori di poter ustionare un talento nelle temperature elevate di una Serie A che peraltro vede l’Udinese invischiata nelle parti basse della classifica, e di inserire con gradualità un ragazzo così giovane consentendogli di effettuare progressivamente gli step di crescita necessari per reggere l’urto del confronto con la categoria. Ma diventa anche naturale la richiesta, stando ad alcune indiscrezioni, pervenuta alla dirigenza, da parte del giocatore di migrare verso altri lidi da gennaio per trovare adeguato minutaggio. Ed avere quindi quel ritmo partita già garantito dalle presenze in azzurro, necessario al pari delle sedute effettuate con la prima squadra friulana per continuare nel suo percorso di maturazione.

All’Udinese, o altrove, Pafundi merita quindi una chance. Almeno per capire se sia effettivamente troppo presto per collocarlo nel panorama dei “grandi”, o se invece le sue qualità possano essere compatibili con un impiego magari non in pianta stabile, ma maggiormente continuo. Senza scomodare i Gavi, o i Bellingham del caso, e con tutte le opportune distinzioni legate alla precocità ed al valore oggettivo, responsabilizzare i giovani di prospettiva è un trend intrapreso anche dai top di club, dove la concorrenza con elementi decisamente più esperti non manca. Ecco allora un Zaïre-Emery – coetaneo di Pafundi – utilizzato in pianta stabile da Luis Enrique nel PSG (anche in Champions), il sedicenne Lamine Yamal che al Barcellona è regolarmente presente nelle rotazioni offensive, ed il diciottenne francese Mathys Tel divenuto con costanza arma da sfruttare in corso d’opera nel Bayern Monaco, per non parlare di un Ferguson passato in dieci mesi dall’Under 21 del Brighton alla prima squadra di De Zerbi facendo lievitare a suon di gol la sua quotazione fino ad oltre 60 milioni di euro. Chissà se la differenza risiederà solo nel valore del giocatore o è il coraggio di rischiare che fa la differenza.