Chi è Simone Pafundi, il più giovane esordiente in Nazionale degli ultimi 100 anni

16 anni, 6 mesi e 2 giorni. Questa, con esattezza, l'età di Simone Pafundi al momento del suo ingresso in campo nell'amichevole Albania-Italia, terminata sul punteggio di 3-1 in favore della formazione di Roberto Mancini. Un dato che fa entrare il classe 2006, entrato al 91' al posto di Marco Verratti e attualmente in forza all'Udinese, nella storia azzurra: è infatti il terzo più giovane di sempre ad esordire in Nazionale, alle spalle solamente di Renzo De Vecchi (che debuttò nel 1910 a 16 anni, 3 mesi e 23 giorni) e Rodolfo Gavinelli (che debutto nel 1911 a 16 anni, 3 mesi e 8 giorni) ed il più giovane in assoluto degli ultimi 100 anni. Superato anche Donnarumma, che quando collezionò la sua prima presenza in Nazionale, il 1 settembre 2016, aveva 17 anni e 189 giorni.

Il profilo di Simone Pafundi

Simone Pafundi, nato a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 14 marzo 2006, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del pallone con la squadra locale, prima di passare nel 2014 nel settore giovanile dell'Udinese. Con i bianconeri il fantasista fa tutta la trafila, fino ad arrivare alla Primavera e, lo scorso 22 maggio, al debutto in prima squadra, quando sostituì al 68' Roberto Pereyra nella gara, poi vinta per 4-0, contro la Salernitana. Nell'occasione divenne il primo calciatore classe 2006 ad esordire nel massimo campionato italiano.

Dal punto di vista tecnico Pafundi, che è già stato blindato dall'Udinese con un contratto fino al 2025, è un centrocampista offensivo che ama agire nel ruolo di trequartisa o di ala. Le sue doti migliori sono la velocità, la rapidità dei movimenti e l'abilità palla a piede. Punto "debole", se così vogliamo dire, la scarsa fisicità, dato che Pafundi è alto solamente 164 cm. Fattore, però, che non gli ha mai impedito di fare la differenza nei campi fin qui calcati e che, probabilmente, non gli impedirà neanche di fare il definitivo salto di qualità nel calcio dei grandi. Senza alcuna fretta, perché il tempo, ad appena 16 anni, è tutto dalla sua parte.