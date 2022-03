Sinisa Mihajlovic: "La malattia è tornata e dovrò essere nuovamente ricoverato"

C'è agitazione a Bologna dove il tecnico Sinisa Mihajlovic ha convocato a sorpresa una conferenza stampa. L’ufficio stampa del Bologna ha comunicato che alle ore 12 Sinisa Mihajlovic parlerà in conferenza stampa a Casteldebole. Una decisione arrivata all’improvviso.

Aggiornamento ore 12:14 - L'annuncio di Mihajlovic

"Svolgo ciclicamente delle analisi molto approfondite dopo essere stato colpito dalla leucemia. In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma nelle ultime analisi sono emersi dei campanelli d'allarme con il rischio che possa ripresentarsi la malattia. Devo intraprendere un percorso per giocare d'anticipo e non farlo ripartire. Questa è la vita, è fatta di salite, curve e buche improvvise" ha detto Mihajlovic annunciando un nuovo ciclo di cure. "All'inizio dalla prossima settimana mi dovrò assentare e sarò ricoverato al Sant'Orsola. Questa volta, rispetto a 2 anni fa, mi vedete più sereno. So cosa devo fare e la situazione è diversa da allora. Spero che i tempi siano più brevi, ma dovrò saltare alcune partite. Ho già fatto allestire, nella stanza tutto il necessario a livello tecnologico per seguire allenamenti e partite. Questo inizio di 2022 non è stato sicuramente positivo. I ragazzi lotteranno anche per me. Sono bravi ragazzi e chiedo ai tifosi del Bologna di sostenerli sempre. che sia in allenamento o nelle partite in trasferta non molleremo di un centimetro. Presto tornerò. Voglio ringraziare il presidente, la società e tutti quelli che mi sono vicini." ha detto Mihajlovic. A breve qui il servizio completo.

Il Bologna attualmente è 12° in campionato con una sola vittoria in questo 2022, 6 sconfitte e 4 pareggi. La prossima sfida in campionato i rossoblù la giocheranno a San Siro contro il Milan capolista al rientro dalla sosta il prossimo 4 aprile. Mihajlovic lo scorso ottobre era diventato nonno con la nascita di Violante, figlia di Virginia e del calciatore Alessandro Vogliacco.