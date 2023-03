Sivasspor-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ una Fiorentina col vento in poppa quella che a Sivas proverà a timbrare il pass per i quarti di finale di Conference League. L’affermazione in casa contro la squadra turca, nel match di andata, ha portato a sette il numero di vittorie consecutive nelle competizioni europee; l'ultima formazione italiana a vincere più gare consecutive è stata il Milan nel periodo tra settembre 1992 e aprile 1993 (10 successi in Champions League tra la fase preliminare e quella successiva). A questo va inoltre aggiunta la robusta accelerata in campionato, con i dieci punti messi in cassaforte nelle ultime quattro gare i quali hanno cambiato volto ad una classifica che cominciava ad assumere sembianze preoccupanti. Come quella del Sivasspor, che dopo il brutto 0-3 nello scontro diretto per la salvezza con l’Istambulspor si trova ora in piena bagarre nella zona retrocessione. La squadra biancorossa cercherà di dimenticare i dolori della Süper Lig in Europa ma anche nella Coppa di Turchia (dove è arrivata ai quarti, che si disputeranno ad inizio Aprile), competizioni in cui ha fornito le prestazioni più convincenti. Si parte dall’1-0 per i viola centrato al “Franchi”, ottavo centro su nove sfide disputate contro le squadre di nazionalità turca.

Sivasspor-Fiorentina, le scelte di Çalimbay

I tanti titolari tenuti a riposo nella gara di campionato ad Istambul, costituiscono un segnale delle intenzioni del tecnico della squadra turca, intenzionato a puntare parecchio su questo return-match di coppa nel quale mancheranno Gradel (espulso nella gara di andata) e gli infortunati Osmanpasa, Yalcin ed Yatabaré, già assenti a Firenze. Nell’undici di partenza dovrebbero pertanto trovare posto Vural tra i pali, schermato da una difesa con Paluli e Çiftçi terzini e la coppia centrale composta da Goutas ed Appindangoyé. A centrocampo favorito il terzetto composto da Cofie, Arslan e Charisis, con Ulvestad come prima alternativa, mentre il tridente dovrebbe prevedere Caicedo come riferimento centrale supportato ai latio da Samuel Saiz e Yesilyurt, con N’Jie fruibile a gara in corso.

Sivasspor-Fiorentina, le scelte di Italiano

In questo rush finale pre-sosta, Italiano sembra intenzionato ad operare un turn-over morbido ruotando la squadra senza stravolgerla. Resta il dubbio tra i pali, con Sirigu pronto qualora Terracciano non riesca a smaltire i postumi dell’attacco febbrile che lo ha fermato a Cremona. Nel pacchetto arretrato Ranieri dovrebbe prendere posto a sinistra vista la squalifica di Biraghi e l’infortunio di Terzic, mentre a destra Venuti potrebbe dare respiro a Dodô titolare nelle ultime gare o anche venire dirottato sul fronte mancino: al centro, scocca nuovamente l’ora di Igor affiancato da uno tra Milenkovic e Quarta. A centrocampo, difficilmente Italiano rinuncerà ad Amrabat, per gil altri due posti i favoriti sembrano un Mandragora in grande spolvero e Bonaventura (che ha riposato in campionato) che rileverebbe Barak, ma resta viva la candidatura di Castrovilli titolare all’andata. In attacco, sicuro il ritorno di Nico Gonzalez, sul versante opposto ballottaggio Ikoné-Saponara ed in mezzo tentazione Jovic – capocannoniere di Conference – al posto di Cabral, sebbene il serbo raggiungerà la Turchia da Madrid, dove si è dovuto recare per questioni personali.

Sivasspor-Fiorentina, le probabili formazioni

Sivasspor (4-3-3): Vural, Paluli, Goutas, Appindangoyé, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Yesilyurt. All. Çalimbay

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Ranieri, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Jovic, N. Gonzalez. All. Italiano

Sivasspor-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sivasspor-Fiorentina, in programma giovedì 16 marzo allo stadio “Yeni 4 Eylül” di Sivas con inizio alle 18.45, sarà trasmessa da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.