Fiorentina, verso il Sivasspor: viola a caccia del sesto sigillo

Un mese, sei vittorie, ed una nuova prospettiva da cui osservare questo finale di stagione. La Fiorentina ha scelto la maniera migliore di effettuare quel cambio di passo che non era mai riuscito dall’inizio della stagione, passata offrendo un rendimento altalenante tale da compromettere il cammino in campionato, e complicare anche quello in Conference League. Proprio dall’Europa, per la precisione dal 4-0 centrato sul campo del Braga, è partita la riscossa viola: un solo pareggio, seguente al blitz in terra lusitana, poi cinque sigilli consecutivi tra campionato e coppa, che si traducono in un -4 dal settimo posto e da una posizione di vantaggio – seppur minimo – nell’ottavo di finale di Conference contro il Sivasspor, battuto di misura al "Franchi" nella partita di andata.

C’è poi la Coppa Italia, terzo fronte che vede impegnata la squadra viola, con tanto di interessante novità emersa a margine dell’assemblea di Lega. Il prossimo anno, infatti, la SuperCoppa cambierà format trasformandosi in Final Four, che prevederà la partecipazione delle prime due classificate del campionato di Serie A e delle due finaliste di Coppa Italia. Per la Fiorentina, quindi, assume ulteriore importanza la semifinale che verrà disputata con la formula del doppio confronto (il 5 ed il 25 aprile) contro la Cremonese. Passare il turno significherebbe infatti timbrare il pass per partecipare, in Arabia Saudita, all’edizione 2024 della competizione, con il format che ricalca quello già utilizzato dalla Liga spagnola.

Ora, serve l’ultimo sforzo: prima la scomoda trasferta in Turchia, poi il Lecce. Due incontri che la squadra di Italiano affronterà con il pieno di fiducia e con la consapevolezza di poter ulteriormente dilatare questo magic moment. Che, è bene dirlo, arriva con la rosa finalmente al completo e tirata a lucido, a differenza di quanto accaduto nella prima parte della stagione. In queste ultime settimane il pubblico viola ha potuto apprezzare la crescita esponenziale di Dodô, Martinez Quarta, Mandragora e Barak: non è un caso che la difesa sia sembrata decisamente più solida ed il centrocampo capace di offrire quantità e qualità, con il "plus" costituito da alcuni gol. Ci sono poi i rientri di Castrovilli e Sottil, che possono fornire opzioni aggiuntive nelle rotazioni rispettivamente in mediana e sul fronte offensivo. E ci sono, ovviamente, le reti di Jovic (capocannoniere della fase principale di Conference) e quelle di un Cabral ora a quota sei centri nelle ultime sei uscite: le loro doppiette nel 4-0 “portoghese” hanno inaugurato questa serie di risultati utili, dalla loro continuità realizzativa dipenderà gran parte del futuro della Fiorentina.