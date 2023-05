Siviglia-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della finalissima. La Juventus, dopo l'1-1 raggiunto in extremis nella gara di andata all'Allianz Stadium, farà visita giovedì 18 maggio alle 21 al Siviglia nel ritorno della semifinale di Europa League. Una sfida ad alta tensione, in cui entrambe le formazioni daranno il massimo per staccare il pass per l'ultimo atto della competizione. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore. Chi passerà il turno, in finale affronterà una tra Roma e Bayer Leverkusen.

Siviglia-Juventus, le scelte di Mendilibar

Mendilibar, per la decisiva partita contro la Juventus, si affiderà al suo consueto 4-2-3-1, con Ocampos, Torres e Gil (favorito su Lamela) ad agire alle spalle di En-Nesyri, in gol nel match di andata. A centrocampo, al fianco di Rakitic, ci sarà spazio per Fernando, mentre la linea difensiva sarà formata da Navas, Gudelj, Badé e Acuna. In porta Bounou.

Siviglia-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, sarà privo di Pogba oltre che di Bonucci e De Sciglio: il francese, nel corso della gara di campionato contro la Cremonese, ha accusato un problema muscolare e la sua stagione rischia di essere già finita. Modulo iniziale sarà il 3-5-2, con Vlahovic in vantaggio su Milik per comporre il tandem d'attacco con Di Maria. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia, con Rabiot ed uno tra Fagioli e Miretti ai suoi lati. Sulle corsie esterne Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre in difesa si contendono una maglia Alex Sandro e Gatti per completare il reparto con Danilo e Bremer. Tra i pali Szczesny.

Siviglia-Juventus, le probabili formazioni

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas, Gudelj, Badé, Acuna; Fernando, Torres; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Siviglia-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Siviglia-Juventus, in programma giovedì 18 maggio alle 21 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan e valevole per il ritorno della semifinale di Europa League, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8. Il match sarà inoltre visibile su Dazn: in questo caso si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La partita sarà trasmessa anche da Sky, dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, infine, sarà visibile in streaming sul sito di Tv8 e SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.