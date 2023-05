Siviglia-Juventus, il pronostico: chi volerà in finale di Europa League?

Un posto per due. Siviglia e Juventus, dopo l'1-1 nella gara di andata dell'Allianz Stadium, si contenderanno il pass per la finale di Europa League nella sfida del Ramon Sanchez Pizjuan, in programma giovedì 18 maggio alle 21. Un match che si preannuncia infuocato, con entrambe le formazioni che daranno il massimo per conquistare l'accesso all'ultimo atto del torneo.

Siviglia-Juventus, come arrivano alla sfida gli spagnoli

Il Siviglia, nell'ultima giornata di campionato, ha espugnato con un secco 3-0 il campo del Valladolid grazie alle reti di Mir, Gomez e Corona. Per la formazione di Mendilibar, al momento all'ottavo posto della classifica insieme ad Athletic Bilbao e Osasuna, si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella per 3-2 ottenuta contro l'Espanyol, la quinta nelle ultime sei gare.

Siviglia-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, nell'ultimo turno di serie A, ha superato all'Allianz Stadium per 2-0 la Cremonese con i gol di Fagioli e Bremer. Quella ottenuta contro i grigiorossi rappresenta per i bianconeri la terza vittoria consecutiva in campionato: in precedenza erano arrivate le affermazioni con Lecce (2-1) e Atalanta (2-0). La formazione di Massimiliano Allegri è imbattuta dallo scorso 26 aprile, quando si arrese per 1-0 all'Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Siviglia-Juventus, il pronostico

Quella del Ramon Sanchez Pizjuan, anche in virtù del risultato dell'andata, si preannuncia una gara particolarmente equilibrata. Gli spagnoli, nel corso di questa stagione, non hanno particolarmente brillato in campionato, ma, negli ultimi anni, si sono affermati come veri e propri specialisti di questa competizione. La Juventus, malgrado un gioco mai del tutto convincente, si è dimostrata fin qui squadra quadrata, ma a nostro parere, anche in virtù del fattore campo, a partire leggermente avanti nel pronostico sono gli uomini di Mendilibar.