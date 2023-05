Europa League, Siviglia-Roma: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A distanza di quasi quarant’anni una finale continentale torna ad essere domiciliata in Ungheria (l’ultima era stata Real Madrid contro Fehérvár, atto conclusivo della Coppa UEFA del 1985). Ed a distanza di dodici mesi la Roma torna nuovamente a giocarsi un titolo europeo, dopo la Conference League alzata a Tirana nel 2022: in palio anche la “doppietta” di trofei continentali in due anni consecutivi, già riuscita in passato ad altra squadre italiane (Inter nel 1964 e 1965, il Milan nel 1968 e 1969, la Juventus nel 1984 e 1985 e di nuovo il Milan nel 1989 e 1990). A guidare i giallorossi ci sarà un José Mourinho in odore di record: qualora riuscisse a mettere in bacheca l’Europa League, diventerebbe il tecnico più vincente nella storia delle grandi competizioni europee, salendo a quota 6 (due Champions, due Europa League, una Coppa Uefa ed una Conference) superando Giovanni Trapattoni fermo a 5.

Uno specialista che punta al suo sesto sigillo contro quella che, in questa coppa, è a sua volta la vera specialista e può iscrivere nell’albo d’oro il suo nome per la settima volta, ovvero il Siviglia. Pilotato in panchina da José Luis Mendilibar, al suo debutto da allenatore in un match con la Coppa da conquistare posizionata lì, a bordo campo. Il tecnico della squadra andalusa si fa forza con i precedenti Italia-Spagna nei confronti per il titolo (nove vittorie iberiche in tredici finali, incluse le ultime tre) e nella tradizione favorevole dei suoi colleghi connazionali in panchina, visto che gli allenatori spagnoli sono i più vincenti in Europa League con dodici coppe alzate, ben sei nelle ultime dieci finali. Uno solo precedente tra le due squadre, risalente a questo torneo in un'edizione 2019/2020 condizionata dalla pandemia: vinse il Siviglia 2-0 in campo neutro, andando poi a conquistare per l’ultima volta nella sua storia la competizione.

Siviglia-Roma, le scelte di Mendilibar

I biancorossi saranno sicuramente privi di Acuna, che salterà la finale dopo il rosso rimediato nella semifinale di ritorno contro la Juventus. La soluzione più naturale è costituita dall’utilizzo di Telles esterno basso a sinistra con il capitano Navas sul versante opposto, ma non è da escludere l’impiego di Montiel: la retroguardia a protezione di Bono si completerà con la coppia centrale formata da Gudelj e Badé. La diga mediana sarà formata da Rakitic e Fernando, con poche alternative tenendo anche conto dell’inconvocabilità di Gueye e di un Joan Jordán rientrato nel week-end (mezz’ora col Real Madrid) dopo uno stop di oltre un mese per un problema al tendine d’achille. Riferimento offensivo centrale sarà il marocchino En-Nesyri, vasto assortimento invece sulla trequarti: candidati Gil e Ocampos sugli esterni e Torres in posizione centrale, ma ci sono anche Lamela, Suso ed il “Papu” Gomez a rappresentare soluzioni efficaci da metà campo in su.

Siviglia-Roma, le scelte di Mourinho

L’impressione è che il tecnico lusitano scioglierà le riserve solo a ridosso del fischio d’inizio. A partire dalla difesa, con il ballottaggio Llorente-Ibanez a completare il terzetto davanti a Rui Patricio dove ci saranno Mancini e Smalling. Sui binari laterali, serrato ballottaggio tra Celik e Zalewski a destra, col secondo che potrebbe anche essere dirottato sul fronte mancino qualora il recupero a tempo di record di Spinazzola non dia sufficienti garanzie per un impiego dal 1’. Nel cuore della mediana agiranno Cristante e Matic, e Pellegrini sulla trequarti con Abraham di punta. Poi, ci si addentra nel campo delle ipotesi: Dybala dal primo minuto accanto al capitano, oppure uno tra Wijnaldum ed El Shaarawy (fruibile anche a tutta fascia sulla sinistra in un assetto più offensivo) fino ad uno schieramento più prudente con un Bove ad infoltire il centrocampo in un 3-5-1-1 destinato a diventare più spregiudicato in caso di necessità.

Siviglia-Roma, le probabili formazioni

Siviglia (4-2-3-1): Bounou, Navas, Gudelj, Badé, Telles, Rakitic, Fernando, Gil, Torres, Ocampos, En-Nesyri. All. Mendilibar

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Siviglia-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Siviglia-Roma, in programma mercoledì 31 maggio alle 21 alla Puskas Arena di Budapest, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.