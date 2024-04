Lo strano destino di Sofyan Amrabat: ammirato, corteggiato e “scaricato”

Il suo intervento in scivolata dopo cinquanta metri di rincorsa a Mbappé resta una delle cartoline di Qatar 2022, effettuato entrando in spaccata in prossimità della linea di fondo ed uscendo dall’area palla al piede dopo averla recuperata. E’ stato anche l’acme del “suo” Mondiale: quello che ha regalato la bella favola del Marocco, fermatosi ai piedi del podio, e che contestualmente ha visto l’inserimento di Sofyan Amrabat nell’undici ideale della manifestazione. E addirittura al vertice della graduatoria generale di reparto stilata tenendo conto dell’efficienza complessiva nell’arco dell’intera coppa: trascorsa attaccando e ripiegando, impostando e contrastando, frantumando la manovra avversaria e costruendo con i cocci quella della nazionale nordafricana. Una rivelazione per chi, dalle parti di Firenze, continuava a nicchiare sul suo impiego costante da play in qualità di erede di un Torreira lasciato partire l’estate prima con troppa leggerezza.

Sembra ieri, ma un quindicina di mesi sono intanto passati nel corso dei quali quella luce così intensa emanata con la nazionale dei Leoni dell’Atlante è andata via via affievolendosi. Prima i mal di pancia per il mancato trasferimento a gennaio (con il Barça piombato nell’ultimo giorno utile sul giocatore ma con un’offerta troppo bassa) con tanto di sogni ad occhi aperti raccontati dal suo staff sul suo possibile passaggio in alcune big del calibro di Paris Saint Germain o Liverpool. Poi le delusioni delle due finali perse con i viola e infine lo status di separato in casa con valigie già in mano, spedite “last minute” nella sponda rossa di Manchester dopo l’accordo con i Red Devils sulla base di una cifra ben distante da quei 45-50 milioni di euro originariamente ipotizzati come quotazione, schizzata alle stelle dopo gli exploit dei mondiali.

Di certo, una delle stagioni più disgraziate nella storia dello United (che naviga mestamente ai margini della zona Europa della classifica) non ha certo aiutato Amrabat ad inserirsi in una realtà per lui nuova. E se a questo si aggiunge un impiego per lo più a singhiozzo – poco più di un migliaio di minuti in campo, una sola volta da titolare dall’inizio del 2024 ad oggi – con tanto di ritorno al passato tentato riciclandolo come esterno basso a sinistra (posizione ricoperta ad inizio carriera), si capisce come anche i venti milioni richiesti dalla società toscana per il riscatto, dopo i dieci versati da quella inglese per il prestito oneroso, siano un investimento ritenuto superfluo. Una stagione e mezzo di calcio sulle montagne russe, tra iniziali perplessità e seguenti entusiasmi e corteggiamenti scaturiti, la risalita in una Premier che inizialmente gli ha dato fiducia fino all’accantonamento. Uno dei personaggi chiave del mondiale qataregno in cerca di autori che riscrivano il suo rilancio: intanto tornerà a Firenze, per fine prestito. Ma in una squadra che probabilmente perderà Arthur, Maxime Lopez e forse Duncan, sarebbe proprio un sacrilegio provare a concedergli una seconda chance?