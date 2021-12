Sorteggi Champions, meno...buona la seconda: Villareal-Juventus e Inter-Liverpool

Al secondo tentativo, dopo il caos del primo sorteggio ripetuto su ricorso dell’Atletico Madrid, si può finalmente delineare il quadro degli incontri valevoli per gli ottavi di finale della Champions League. Giorgio Marchetti, segretario generale UEFA, ha precisato poco prima di ripetere il sorteggio: “A causa di un errore del software le squadre inserite nelle urne non erano quelle corrette. Ogni indicazione sarà controllata da persone fisiche ed il sorteggio sarà più lungo”. Se per la Juventus l’urna si conferma benevola, coi bianconeri accoppiati al Villareal (campione in carica di Europa League), per l’Inter l’avversario di turno è di spessore decisamente differente rispetto a quello pescato alle 12, ovvero un Liverpool più ostico di quanto non lo fosse il comunque già pericoloso Ajax. Nel frattempo piovono bordate da Madrid, sponda Real, che aveva chiesto fosse confermato l’accoppiamento con il Benfica constatato che l’errore del software sarebbe stato commesso successivamente al sorteggio dei “blancos”, ed invece per Benzema e compagni arriverà il Paris Saint Germain di Leo Messi. Per la cronaca, il programma prevede nuovamente Chelsea-Lille, che la mano di Arshavin - ambasciatore della finale di Champions League che si disputerà a San Pietroburgo – aveva estratto già in tarda mattinata.

Questo l’elenco completo delle partite:

Salisburgo – Bayern Monaco

Sporting Lisbona - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid – Manchester United

Villareal - Juventus

Inter - Liverpool

Paris Saint Germain – Real Madrid

Da definire le date: partite di andata in casa delle formazioni presenti nella seconda urna, divise in due coppie, 15-16 febbraio e 22-23 febbraio. Return-match dopo due settimane: 8-9 marzo e 15-16 marzo.