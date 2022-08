Sorteggi Conference League, urna benevola per la Fiorentina

La seconda edizione della Conference League entra nel vivo. Con il sorteggio dei gironi eliminatori si apre ufficialmente la corsa alla successione, dopo l’affermazione della Roma nella passata edizione. La terza competizione continentale per importanza riservata ai club comincerà in concomitanza con Champions ed Europa League, ma si concluderà a giugno, con il match valevole per il trofeo che avrà come location la Eden Aréna di Praga. Nessuna tangibile novità nella formula applicata: nessuna squadra ha avuto accesso diretto alle 8 Pool, a cui le 32 formazioni sono giunte tramite un unico doppio confronto di spareggio (come la Fiorentina, unica rappresentante italiana, che ha estromesso dalla coppa gli olandesi del Twente), oppure mediante un percorso di qualificazione più tortuoso – cominciato addirittura i primi di Luglio – o anche dopo essere "scivolata" giù dai turni ad eliminazione estivi dell'Europa League.

Otto i gruppi, ognuno da quattro formazioni che si affronteranno col sistema del “girone all’italiana”: sei partite che delineeranno la classifica e si disputeranno tutte prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar. A quattro giorni di distanza dalla conclusione dei gironi eliminatori avverrà il sorteggio – in programma il 7 novembre - a cui parteciperanno le otto seconde classificate nella fase a gruppi e le 8 terze classificate nelle Pool di Europa League. Il doppio confronto – ad eliminazione diretta – è previsto a febbraio (16 e 23), quindi a marzo via al tabellone della fase finale con ottavi, quarti, semifinali e finale il 7 giugno.

Non ricompresa nelle teste di serie per via del coefficiente UEFA (che ha ripartito le partecipanti nelle consuete quattro fasce), la Fiorentina riesce a scansare le insidie peggiori dell’urna, soprattutto nella prima che regala i turchi del Ba?ak?ehir (allenati dall’ex Inter Emre), quarti nella scorsa serie A turca che hanno vinto nella stagione 2019/2020. La terza pescata colloca insieme ai viola gli Hearts, terza forza del calcio scozzese – dietro a Rangers e Celtic – e ritornata nella serie A dodici mesi fa con la vittoria del torneo cadetto. La squadra di quarta fascia assegnata al Girone A è il RFS Riga, club militante nella Virsl?ga (massima espressione del calcio lettone) e protagonista del “doble” nella passata stagione, in cui ha conquistato lo scudetto ed alzato la coppa nazionale.

Questo, nel dettaglio, il responso dell’urna di Istambul:

Girone A: Ba?ak?ehir – Fiorentina – Heart of Midlothian – RFS Riga

Girone B: West Ham United – FCSB Steaua Bucarest – Anderlecht – Silkeborg

Girone C: Villareal - Hapoel Be'er Sheva – Austria Vienna - Lech Pozna?

Girone D: Partizan Belgrado – Colonia – Nizza - 1. FC Slovácko

Girone E: AZ Alkmaar - Apollon Limassol – Vaduz - Dnipro-1

Girone F: Gent – Molde FK – Shamrock Rovers – Djurgårdens IF

Girone G: Slavia Praga – Cluj – Sivasspor - Ballkani

Girone H: Basel – Slovan Bratislava - FK ?algiris Vilnius – FC Pyunik

Queste le date delle sei partite da disputare nei gironi eliminatori:

Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022