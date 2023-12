Sorteggi Europa League: ancora il Feyenoord per la Roma, il Milan pesca il Rennes

Milan contro Rennes, Roma contro Feyenoord. Questo il responso dell’urna di Nyon, che ha stabilito gli accoppiamenti per la fase degli spareggi di Europa League che determineranno l’accesso alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Esclusa l’Atalanta, al pari delle altre sette squadre vincitrici del proprio girone che saranno teste di serie negli ottavi di finale, il sorteggio ha dato forma al quadro dei match che vedranno opposte le seconde classificate delle Pool alle terze piazzate nei gruppi di Champions League, che proseguiranno il loro cammino continentale “cambiando” competizione.

I match si disputeranno tra due mesi, il 15 ed il 22 febbraio, preludio ad un nuovo sorteggio che verrà effettuato il 23 e che disegnerà il tabellone con i sedici club i quali si daranno battaglia a partire dal 7 marzo, data dell’andata degli ottavi (return match la settimana successiva). I quarti di finale sono stati programmati a metà aprile (11 e 18), quindi le semifinali (2 e 9 maggio), trampolino per il confronto che metterà in palio il titolo in calendario il 22 maggio, all’Aviva Stadium di Dublino.

Per il Milan, sceso dalla Champions, ci saranno i francesi dello Stade Rennes, attualmente in una posizione di classifica complicata in Ligue 1 (staccatissimi dalla zona Europa e con appena quattro lunghezze di margine dalla zona retrocessione) ma che in coppa hanno trovato buona continuità di risultati, conquistando la seconda piazza alle spalle del Villareal capolista nel Gruppo F. Ci sarà invece ancora Feyenoord per i giallorossi, in quella che ormai costituisce una “classica” degli ultimi anni visto che gli olandesi hanno ripetutamente incrociato le squadre capitoline nelle precedenti edizioni delle competizioni continentali, a partire dalla finale di Conference del 2022 vinta proprio dalla squadra di Mourinho a Tirana fino al recente dopo confronto di Champions contro la Lazio.

Questi gli accoppiamenti:

• Lens – Friburgo

• Shakhtar Donetsk – Olympique Marsiglia

• Galatasaray – Sparta Praga

• Young Boys – Sporting Lisbona -

• Benfica – Tolosa

• Milan – Stade Rennes

• Feyenoord - Roma

• Sporting Braga – Qarabag