Sorteggi ottavi Conference League. Buona pescata per la Fiorentina che trova il Maccabi Haifa

La Fiorentina, finalista nella passata edizione, trova gli israeliani del Maccabi Haifa nel primo step della fase ad eliminazione diretta della Conference League. La squadra viola, unica rappresentante della Serie A nella competizione, ha raggiunto gli ottavi di finale come testa di serie avendo conquistato il primo posto nella Pool A mettendo in fila Ferencváros, Genk e Čukarički. Piazzamento che ha permesso di bypassare la fase degli spareggi, riservata alle formazioni arrivate al secondo posto nella graduatoria dei vari gironi, opposte a quelle uscite dall’Europa League per aver chiuso la graduatoria del proprio gruppo di appartenenza al terzo posto.

L’avversario proposto dal primo turno della seconda fase è l’attuale capolista della serie A Israeliana, a pari punti con il Maccabi Tel Aviv e con il record il miglior difesa e miglior attacco del torneo. I biancoverdi hanno cominciato il loro percorso continentale in Europa League, concludendo al terzo posto la Pool F dietro Villareal e Rennes (determinante il successo contro il Panathinaikos ad Atene nell’ultima partita del gruppo, che ha determinato il sorpasso in graduatoria). Quindi è arrivata l’affermazione nel doppio confronto di spareggio contro il Gent, battuto di misura alla Bozsik Aréna di Budapest (location scelta per via del conflitto israeliano-palestinese tutt’ora in corso) e fermato sul pari nel return match in Belgio.

Conference League, le date

L’andata delle gare degli ottavi di finale è in programma il 7 marzo, che precedono quelle di ritorno in calendario la settimana successiva. Si procederà quindi al sorteggio di Nyon del 15 che disegnerà il tabellone definitivo fino alla finalissima. Quarti di finale dislocati nelle date dell’11 e del 18 aprile, quindi le semifinali che si svolgeranno il 2 maggio (andata) e il 9 maggio (ritorno) e porteranno alla finale, che si disputerà allo Stadio Agia Sophia di Atene il 29 maggio 2024. Come già accaduto nei precedenti turni ad eliminazione diretta, non è valida la regola dei gol in trasferta. Gli incontri di ritorno che presenteranno una situazione di parità nel numero di reti segnate proseguiranno ai tempi supplementari ed ai rigori.

Il programma completo degli ottavi di finale:

• Servette - Viktoria Plzen

• Ajax - Aston Villa

• Molde - Club Brugge

• Union Saint Gilloise - Fenerbahçe

• Dinamo Zagabria - PAOK Salonicco

• Sturm Graz - Lille

• Maccabi Haifa - Fiorentina

• Olympiakos - Maccabi Tel Aviv