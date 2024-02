Sorteggi ottavi Europa League: Roma contro Brighton, Atalanta-Sporting e Milan-Slavia Praga

Milan contro Slavia Praga, Roma contro Brighton ed Atalanta contro Sporting Lisbona. Questo il responso dell’urna di Nyon, che ha stabilito gli accoppiamenti per il primo step della fase ad eliminazione diretta del tabellone di Europa League tra le le teste di serie (ovvero le formazioni che si sono piazzate al vertice della graduatoria nei rispettivi gruppi come l’Atalanta) e le squadre uscite vincitrici dagli spareggi tra le seconde piazzate delle varie Pool della competizione (per la Serie A la Roma, che ha estromesso il Feyenoord) e quelle retrocesse dalla Champions (il Milan, qualificato dopo il doppio confronto contro il Rennes).

I match degli ottavi di finale si disputeranno il 7 ed il 14 marzo, preludio ad un nuovo sorteggio che verrà effettuato il 15 e che disegnerà il tabellone con gli otto club i quali si daranno battaglia a partire dall’11 aprile (return match la settimana successiva). Le semifinali saranno in calendario il 2 ed il 9 maggio, trampolino per il confronto che metterà in palio il titolo in calendario il 22 maggio, all’Aviva Stadium di Dublino.

L'Atalanta, che in qualità di testa di serie affronterà la gara di andata in trasferta (anticipando di due giorni il confronto, per la contemporaneità della partita del Benfica, altra squadra portoghese), pesca lo Sporting Lisbona, nella riedizione del confronto già visto nella Pool della competizione. La "Dea" aveva già espugnato lo Estádio José Alvalade, per poi pareggiare il return match a Bergamo: i biancoverdi sono peraltro protagonisti di un testa a testa per il primo posto proprio contro il Benfica nella Serie A lusitana. Non va bene alla Roma, che si troverà di fronte il rocciosissimo Brighton di De Zerbi, una delle squadre rivelazione della Premier League, che dopo aver esordito quest'anno in Europa cedendo il passo all'Aek Atene ha inanellato un pareggio e quattro vittorie consecutive che l'hanno proiettata al vertice della Pool B. Ostacolo ceco invece per il Milan, che trova lo Slavia Praga, attualmente secondo nel campionato nazionale, e già visto all'opera contro un'italiana nel doppio confronto dei gironi contro la Roma di De Rossi (sconfitta 2-0 a Praga, stesso risultato con cui i giallorossi si sono imposti al ritorno).

Questi gli accoppiamenti (le teste di serie giocheranno la prima in trasferta e la seconda in casa):

• Friburgo - West Ham United

• Roma - Brighton

• Benfica - Rangers Glasgow

• Sporting Lisbona - Atalanta (martedì 5 marzo)

• Milan - Slavia Praga

• Sparta Praga - Liverpool

• Olympique Marsiglia - Villareal

• Qarabag - Bayer Leverkusen