Sorteggio calendario Serie A 2022/2023: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Sta per alzarsi il sipario sul campionato di Serie A 2022/2023. Nella giornata di venerdì 24 giugno, a partire dalle 12, si terrà il sorteggio del calendario, che, così come accaduto nella stagione scorsa, sarà asimmetrico: ciò significa che l'ordine delle partite di ritorno non sarà parallelo a quello del girone di andata. Il torneo prenderà il via il 13 agosto per chiudersi poi il 4 giugno: nel mezzo la lunga pausa per la disputa dei Mondiali 2022, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, con il campionato che rimarrà fermo dal 13 novembre al 4 gennaio. Questo costringerà le formazioni ad un vero e proprio tour de force prima e dopo la rassegna iridata.

Tra le novità previste la disputa dello spareggio per lo scudetto e la retrocessione in caso di arrivo a pari punti tra due squadre, mentre resterà ancora in vigore la regola degli scontri diretti per le qualificazioni alle Coppe europee.

Serie A 2022/2023, le squadre partecipanti

Saranno venti le formazioni che prenderanno parte al campionato di Serie A 2022/2023. Le novità sono rappresentate dalle neopromosse Lecce, Cremonese e Monza, che prenderanno il posto delle retrocesse Cagliari, Genoa e Venezia. Questo l'elenco completo:

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Verona

Sorteggio calendario Serie A 2022/2023, dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022/2023 sarà trasmesso in diretta da Dazn. Per seguire l'evento basterà accedere all'app sulle smart tv o collegarsi su cellulare e tablet con sistemi iOS e Android. Si può accedere al servizio anche utilizzando Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e le console di gioco Xbox e PlayStation. È inoltre possibile accedere al sito ufficiale da pc e notebook. Il sorteggio sarà visibile anche sul canale Youtube della Lega di Serie A.