La stagione 2022/2023 si è chiusa ufficialmente lo scorso 11 giugno, quando, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è disputato lo spareggio tra Spezia e Verona, poi vinto dagli scaligeri, per decretare l'ultima formazione a retrocedere in B. A conquistare lo scudetto, con largo anticipo, è stato il Napoli, che ha letteralmente dominato il torneo. In Champions League, insieme agli azzurri, Lazio, Inter e Milan, che hanno terminato il campionato rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. Qualificate per l'Europa League Atalanta e Roma, mentre la Juventus, penalizzata di dieci punti per il caso plusvalenze, ha chiuso al settimo posto staccando il pass per la Conference League (ma la Uefa potrebbe escludere i bianconeri per violazioni del fair play finanziario: pronta eventualmente la Fiorentina).

Calendario serie A 2023/2024, quando ci sarà il sorteggio

Adesso l'attesa è tutta per la stagione 2023/2024, nella quale le big, ed in particolare Inter, Milan e Juventus, cercheranno di strappare il tricolore al Napoli. Al campionato, al posto delle retrocesse Spezia, Cremonese e Sampdoria, prenderenno parte le neopromosse Frosinone, Genoa e Cagliari. Il primo atto ufficiale del nuovo campionato di serie A si terrà mercoledì 5 luglio, quando, alle 12, verrà svelato il calendario. L'inizio del torneo è previsto per il 20 agosto, l'ultima giornata si giocherà invece il 26 maggio 2024. Gare in programma anche il 30 dicembre (eccezion fatta per le formazioni impegnate nella Supercoppa italiana) e nel giorno dell'Epifania.

Serie A 2023/2024, le squadre partecipanti