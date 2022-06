Sorteggio calendario Serie B 2022/2023: date, orari e dove vederlo in tv o in streaming

La serie B pronta a completare l'organico per la stagione 2022/2023, con l'ultima squadra promossa (Palermo o Padova, domenica sera la finale di ritorno dei play-off di serie C), e a dare il via alla stagione con il sorteggio dei calendari. Tra le venti società ai nastri partenza ci saranno anche Cagliari e Genoa, retrocesse dalla A. Grandi piazze pronte a darsi battaglia per la promozione, al pari di Bari (torna dalla C) e Parma.

La Serie B 2022/2023 non cambierà il proprio calendario in funzione del Mondiale invernale in Qatar, ma partirà come sempre ad agosto con le prime giornate. Il 13 agosto il via al campionato, il 19 maggio 2023 la fine della regular season. Fine girone d'andata il 26 dicembre, prima di ritorno il 14 gennaio 2023. Cresce l'attesa per il sorteggio del calendario che stilerà le 38 giornate del torneo cadetto. Un happening che sancisce il via alla nuova stagione.

Serie B 2022/2023: le 20 squadre partecipanti

Ascoli

Bari

Benevento

Brescia

Cagliari

Cittadella

Como

Cosenza

Frosinone

Genoa

Modena

Parma

Perugia

Pisa

Reggina

SPAL

Südtirol

Ternana

Venezia

Padova o Palermo

Sorteggio calendario Serie B 2022/2023: dove vederlo in tv o in streaming

La Lega B nei prossimi giorni annuncerà la data del sorteggio del calendario del campionato 2022/2023: come ogni anno, la presentazione si terrà a luglio (sede da stabilire) e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky ed Helbiz Live, che condividono i diritti della B.