Calendario serie B 2023/2024, quando ci sarà il sorteggio

Sarà lo scenario di Como, per la precisione la cornice di Villa Olmo, a dare il via alla nuova stagione della serie B, il prossimo 11 luglio. Il campionato che verrà porterà un'altra importante novità nel torne cadetto: l’assemblea di Lega ha varato, per la prima volta, il calendario asimmetrico. Le gare del girone di ritorno non saranno speculari a quelle di andata, come già accade in serie A. Confermato lo stop durante le soste nazionali e anche il boxing day del 26 dicembre (grande successo in questa stagione con il record di audience e il quarto posto nella classifica delle giornate con più spettatori). La sosta invernale è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno che si disputerà il 13 gennaio.

Già decisi anche i turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì 1° maggio, oltre a Pasquetta (lunedì 1° aprile 2024). La precedente assemblea aveva già deliberato le date di inizio e fine della stagione regolare: si parte sabato 19 agosto e si termona venerdì 10 maggio 2024.

Confermate le 20 squadre

L’assemblea ha ribadito all’unanimità la necessità di tutelare il format a 20 squadre, ricordando come la Lega B sia stata in questa stagione protagonista di iniziative che hanno portato a nuovi, più restringenti, regolamenti presso la Federazione in sede di iscrizione all’insegna della tutela del principio dell’equa competizione.