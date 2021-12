Champions, dovrà essere ripetuto il sorteggio

Il sorteggio per gli ultimi 16 incontri di Champions League verrà effettuato di nuovo dopo un errore tecnico nel software che consiglia quali squadre possono e non possono essere accoppiate insieme. Il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15:00.

Manchester United e Atletico Madrid avevano chiesto all'Uefa di ripetere il sorteggio per gli ottavi di Champions per un errore nelle palline per quanto riguarda i Red Devils, accoppiati poi al Paris Saint Germain. Lo United era stato infatti inizialmente accoppiato al Villarreal che però avevano già affrontato nel girone F e quindi al giocatore dell'Arsenal Andrey Arshavin è stato chiesto di ripescare e il Villarreal ha trovato il Manchester City. Tuttavia, per motivi che non sono chiari, i Red Devis non sono stati inseriti nell'urna delle potenziali avversarie dell'Atletico Madrid, che invece è finito con il Bayern Monaco, mentre lo United è stato accoppiato con il Paris St-Germain.

Inter e Juve sperano ancora in una buone dose di fortuna, dopo che precedentemente erano state sorteggiate contro Ajax e Sporting Lisbona.