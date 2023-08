Le fasce per il sorteggio di Champions League

La corsa alla Champions League sta per partire, questa sera si giocheranno le ultime tre gare dei preliminari: Aek Atene-Anversa, con i belgi che hanno vinto all'andata, Rakow-Copenaghen, i danesi sono sull'1-0 grazie al successo della prima gara, e PSV-Rangers, in questo caso si riparte dal 2-2. Conclusa la lunga fase dei preliminari si inizierà a fare sul serio con i gironi che verranno sorteggiati venerdì 1 settembre a Nyon a partire dalle ore 18.

Champions League 2023-2024: le fasce

Come di consueto le squadre partecipanti verranno divisi in quattro fasce, nella prima oltre ai campioni in carica del Manchester City ci sono le formazioni che hanno vinto i campionati più importanti d'Europa: Napoli, Bayern Monaco, Barcellona, Paris Saint Germain, le ultime tre ovviamente da evitare, Benfica, Siviglia (vincitore dell'Europa League) e Feyenoord. In seconda fascia, quella dell'Inter, le big sono Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Arsenal e Atletico Madrid, più morbido sarebbe un sorteggio con Porto o Lipsia.

La terza fascia vede al via Milan e Lazio per l'Italia a cui si affiancano Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, Rangers o PSV, Braga e una tra Copenaghen e Real Sociedad. Gli spagnoli sono gli unici che ancora non sanno quale sarà la propria fascia, se infatti dovessero passare i danesi sarebbero in quarta, mentre se alla fine dovesse accedere il Rakow, sarebbero in terza. Sicuri invece di un posto in quarta fascia sono Lens, Union Berlino, Newcastle, le più pericolose, Young Boys, Aek o Anversa, Celtic e Galatasaray.