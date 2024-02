Sorteggio Conference League, la diretta tv e streaming

Sono rimaste in sedici in corsa per la Conference League, terzo torneo per importanza per club in Europa. La terza edizione della manifestazione entra sempre più nel vivo e le speranze dell'Italia, che ha già vinto nell'anno dell'inaugurazione della competizione con la Roma, sono tutte riposte nella Fiorentina pronta ad entrare in tabellone dopo essere rimasta a guardare nel primo turno eliminatorio.

Dove vedere il sorteggio di Conference League in diretta tv e streaming

La partenza del sorteggio degli ottavi di finale è prevista intorno alle 12,30 di venerdì 23 febbraio dopo quello di Europa League che scatterà alle 12. In Italia l'evento porrà essere seguito in tv su Sky al canale numero 200 e in streaming sulla piattaforma DAZN via App e sito ufficiale. La Uefa metterà a disposizione gratuitamente le immagini sul proprio sito ufficiale e sul canale Youtube.

Come funziona il sorteggio di Conference League

Molto facile sarà il funzionamento del sorteggio degli ottavi di Conference League, le squadre qualificate sono infatti divise in sole due liste, quella delle teste di serie e quelle che si sono qualificate tramite i play off. Il primo gruppo vede la presenza della Fiorentina di Italiano che sogna un'altra finale, magari con risultato diverso rispetto a quella dell'estate scorsa. Insieme ai viola ci sono il Lille, il Maccabi Tel Avivi, il Viktoria Plzen, l'Aston Villa, il Paok Salonicco, il Fenerbache e il Bruges. Nel gruppo delle non teste di serie lo spauracchio per tutte è l'Ajax, le altre squadre sono Dinamo Zagabria, Maccabi Haifa, Servette, Molde, Olympiakos, Saint Gilloise e Sturm Graz. Ogni testa di serie affronterà una formazione pescata nell'altro lotto di formazioni ancora in corsa nella competizione.