Dove vedere il sorteggio di Europa League in diretta tv e streaming

Sono rimaste tre le italiane in corsa per l'Europa League. Insieme all'Atalanta, già qualificata agli ottavi grazie al primo posto del girone, sono passate anche la Roma, ai rigori con il Feyenoord, e il Milan con qualche brivido nella gara di ritorno con il Rennes. Il terzetto conoscerà le proprie avversare dall'urna di Nyon.

Il sorteggio di Europa League in diretta tv e streaming

I tifosi potranno vedere il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League su più piattaforme a partire dalle 12 di venerdì 23 febbraio, sul canale Youtube della Uefa l'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming gratis. Per quello che riguarda l'Italia il sorteggio in tv sarà invece trasmesso da Sky Sport al canale 200 oppure su DAZN su sito e App ufficiale.

Come funziona il sorteggio di Europa League

Il sorteggio prevede due fasce con le squadre di prima che affronteranno quelle di seconda, che poi sono semplicemente quelle che hanno passato il play off in cui sono entrare le terze dei gironi di Champions League. Le teste di serie sono invece quelle squadre che hanno passato per prime il girone di Europa League, in lista oltre all'Atalanta ci sono anche alcune delle più accreditate formazioni alla vittoria finale del torneo. Detto della Dea le altre sette società sono Bayer Leverkusen, Brighton, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal e West Ham.

In seconda fascia ci sono invece le italiane Roma e Milan, lo Sparta Praga, il Marsiglia, lo Sporting Lisbona, il Friburgo, il Benfica e la sorpresa Qarabag.