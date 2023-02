Il sorteggio degli ottavi in Conference League: deja-vu olandese e turco per Lazio e Fiorentina

Per la Lazio (scesa dall’Europa League) e la Fiorentina che ha chiuso al secondo posto la fase a gironi, la Conference League continua. Messo in archivio lo spareggio – rispettivamente contro Cluj e Sporting Braga – la squadra biancoceleste e quella viola fanno il loro ingresso in quella che rappresenta la seconda fase vera e propria della competizione. Entrano in gioco così anche le otto vincitrici delle Pool, che sono automaticamente teste di serie, a differenza delle otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, e pertanto giocheranno il ritorno in casa. Gli ottavi di finale non prevedono ancora derby nazionali, per cui squadre appartenenti allo stesso campionato non sono sorteggiate contro.

Nel complesso favorevole il responso dell’urna di Nyon per le italiane, dal sapore di deja-vu. Altro avversario olandese infatti per la Lazio, che dopo aver affrontato il Feyenoord nella Pool F di Europa League, si troverà di fronte l’AZ Alkmaar, attualmente sul gradino più basso del podio in Eredivisie. Per la Fiorentina, dopo il secondo posto nella fase a gironi dietro il Basaksehir, ci sarà invece una seconda avversaria proveniente dalla Turchia, ovvero un Sivasspor oggettivamente di profilo inferiore (risalita dalla zona retrocessione della SuperLig solo nelle ultime settimane) che ha concluso al vertice della graduatoria il Gruppo G di Conference League dietro Cluj, Slavia Praga e la formazione kosovara del Ballkani.

I match si giocheranno il 9 ed il 16 marzo, Lazio e Fiorentina, provenienti dai sedicesimi di finale, disputeranno quindi il primo incontro in casa. Caso particolare quello dei biancocelesti, che come i concittadini della Roma dovranno affrontare all’Olimpico il primo impegno europeo di questi ottavi di finale, per cui anticiperanno a martedì 7 ed a mercoledì 15 il doppio confronto. Il sorteggio del 17 marzo disegnerà il tabellone con il quale la competizione si svilupperà fino alla sua conclusione, a partire da quarti di finale (13 e 20 aprile), semifinali 11 e 18 maggio e match per il titolo che sarà giocato all’Eden Arena di Praga il 7 giugno 2023.

Conference League, il programma completo degli ottavi di finale:

Aek Larnaca – West Ham United

Fiorentina – Sivasspor

Lazio – AZ Alkmaar

Lech Poznan – Djurgarden

Basilea – Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol – Nizza

Anderlecht – Villareal

KAA Gent – Basaksehir