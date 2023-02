Il sorteggio degli ottavi in Europa League: la Juventus col Friburgo, Roma-Real Sociedad

Entra nel vivo la seconda competizione continentale per club, che vede ancora in corsa Juventus e Roma le quali sono riuscite a scavalcare gli ostacoli Nantes e Red Bull Salisburgo negli spareggi di febbraio. L’Europa League presenta il primo turno della seconda fase vera e propria, che vede fare il proprio ingresso le squadre che si sono classificate prime nei rispettivi gironi. Le otto vincitrici delle Pool sono automaticamente teste di serie, a differenza delle otto squadre uscite degli spareggi ad eliminazione diretta, e pertanto giocheranno il ritorno in casa. Gli ottavi di finale non prevedono ancora derby nazionali, per cui squadre appartenenti allo stesso campionato non sono sorteggiate contro.

Esito dell'urna dolceamaro per le squadre italiane, che in compenso schivano lo spauracchio Arsenal posizionato in prima fascia. Per i bianconeri c’è una sfida inedita – mai andata in scena nella competizioni continentali – contro il Friburgo, attualmente al quarto posto in Bundesliga a tre lunghezze dal terzetto di testa composto da Bayern Monaco, Union Berlino e Borussia Dortmund. Meno fortunata la “pescata” della Roma, che si misurerà contro i baschi della Real Sociedad, una delle sorprese della Liga spagnola al momento terza forza del torneo iberico dietro Real Madrid e Barcellona.

I match si giocheranno il 9 ed il 16 marzo: Juventus e Roma, provenienti dai sedicesimi di finale, disputeranno quindi il primo incontro in casa. Il sorteggio del 17 marzo disegnerà il tabellone con il quale la competizione si svilupperà fino alla sua conclusione, a partire da quarti di finale (13 e 20 aprile), semifinali 11 e 18 maggio e match per il titolo che sarà giocato alla Puskás Aréna di Budapest il 31 maggio.

Europa League, il programma completo degli ottavi di finale:

Union Berlino – Union Saint-Gilloise

Siviglia – Fenerbahçe

Juventus – Friburgo

Bayer Leverkusen – Ferencváros

Sporting Lisbona – Arsenal

Manchester United – Real Betis

Roma – Real Sociedad

Shakthar Donetsk – Feyenoord