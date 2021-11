Sorteggio Mondiali 2022 Playoff: l'avversario dell'Italia allo spareggio

L'Italia conoscerà questo pomeriggio alle 17 il primo avversario che la separa dai Mondiali 2022. Gli azzurri, dopo lo 0-0 sul campo dell'Irlanda del Nord e la contemporanea vittoria per 4-0 della Svizzera con la Bulgaria che li ha condannati al secondo posto nel girone C di qualificazione, sono infatti costretti a passare dai playoff per staccare il pass per il Qatar. La formazione di Roberto Mancini, testa di serie così come Portogallo, Galles, Russia, Scozia e Svezia, dovrà vedersela con una tra Austria, Polonia, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Turchia o Ucraina nella semifinale del 24 marzo che gli azzurri giocheranno di fronte al proprio pubblico.

Playoff Mondiali 2022, il regolamento

Le dodici formazioni qualificate ai playoff saranno suddivise in tre gironi da quattro, all'interno dei quali verranno disputate semifinali (una testa di serie contro una squadra di seconda fascia ) e finale in gara secca. Le semifinali (in calendario il 24 marzo) verranno disputate sul campo delle teste di serie (previsti tempi supplementari e rigori in caso di parità), mentre la sede della finale, in programma il 29 marzo, verrà stabilita tramite sorteggio. Anche in questo caso sono previsti supplementari e rigori in caso di parità al 90'.

Playoff Mondiali, il precedente del 2017

La strada dell'Italia verso i Mondiali passerà dagli spareggi per la seconda volta consecutiva. Gli azzurri, dopo aver chiuso al secondo posto alle spalle della Spagna il girone di qualificazione, dovettero affrontare la Svezia nello spareggio per cercare il pass per Russia 2018. L'avversario della formazione allora guidata da Gian Piero Ventura fu la Svezia, che ebbe la meglio su Buffon e compagni al termine del doppio confronto: nella sfida di andata, disputatasi il 10 novembre 2017 a Solna, gli svedesi si imposero per 1-0 grazie alla rete di Johansson al 61', mentre il match di ritorno, andato in scena il 13 novembre a San Siro, si concluse sul punteggio di 0-0.

Mondiali 2022, le Nazionali già qualificate

Sono già 13 le Nazionali certe della partecipazioni ai Mondiali 2022, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Oltre al Qatar, ammesso di diritto alla competizione in quanto Paese ospitante, hanno già staccato il pass per il torneo Germania, Danimarca, Brasile, Belgio, Francia, Croazia, Serbia, Spagna, Inghilterra, Svizzera, Olanda e Argentina.