Champions League, quarti di finale: dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Tre italiane ai quarti di finale di Champions League, 17 anni dopo l'ultima volta. Ad entrare nella prestigiosa cerchia delle migliori otto d'Europa Milan, Inter e Napoli, che, agli ottavi, hanno eliminato rispettivamente Tottenham, Porto ed Eintracht Francoforte. Un risultato ottenuto dalle tre formazioni in modo differenze: se infatti rossoneri e soprattutto nerazzurri, dopo la vittoria per 1-0 nella sfida di andata, hanno puntato molto sulla compattezza difensiva per staccare il pass, i partenopei hanno doppiamente dilagato contro i tedeschi, portando a casa un complessivo 5-0 nel doppio confronto. Ai quarti, insieme alle tre italiane, anche due inglesi (Manchester City e Chelsea, che hanno eliminato Lipsia e Borussia Dortmund), una spagnola (il Real Madrid, che ha fatto fuori il Liverpool), una tedesca (il Bayern Monaco, che l'ha spuntata contro il quotato Paris Saint-Germain) ed una portoghese (il Benfica, che ha avuto la meglio sul Bruges).

Come funziona il sorteggio

L'attesa, adesso, è tutta per il sorteggio per i quarti di finale, che si terrà venerdì 17 marzo alle 12 a Nyon. Un sorteggio aperto, senza teste di serie e squadre appartenenti alla stessa federazione che possono incrociarsi tra loro: ciò significa che, nel prossimo turno, potrebbero esserci dei derby. Inoltre possono affrontarsi tra loro formazioni che si sono già sfidate nella fase a gironi. Insieme ad i quarti, verrà determinato nell'occasione anche il tabellone completo: verranno quindi stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che, pro forma, giocherà in casa la finalissima, in programma sabato 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Esistono diverse opzioni per chi vuole seguire live le fasi del sorteggio. Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League verrà infatti trasmesso su Sky sul canale Sky Sport 24 (canale 200) o, via streaming, su Sky Go, da Mediaset su Canale 20 e su Mediaset Infinity, accessibile dal sito ufficiale da pc o notebook o tramite app utilizzando tablet o smartphone, e, infine, da Amazon Prime Video (l'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation - PS4 e PS5 - e Xbox - One, One S, One X, Series S e Series X - e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il sorteggio può essere seguito in streaming anche su smartphone e tablet con l'applicazione Amazon Prime Video).