Quarti Champions League 2023: Benfica-Inter e derby Milan-Napoli

Benfica-Inter e Milan-Napoli. Questo l'esito dell'urna di Nyon, dove, nella mattina di oggi, venerdì 17 marzo, si sono tenuti i sorteggi dei quarti di finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League. I nerazzurri, che erano stati sorteggiati in casa, disputeranno la prima gara in trasferta per evitare l'accavallamento con la sfida dei rossoneri, che giocheranno a San Siro il primo round del doppio confronto con gli uomini di Luciano Spalletti (il regolamento prevede che, tra due squadre della stessa città, venga invertito l'ordine dei match che vedono coinvolti la formazione peggio classificata in campionato nell'ultima stagione). Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco le altre due sfide dei quarti.

Oltre a quello tra Milan e Napoli, potrebbe esserci un altro derby tutto italiano in semifinale: la vincente di Benfica-Inter incrocerà infatti una tra rossoneri e azzurri. Se la squadra di Simone Inzaghi dovesse passare il turno, sarebbe quindi certa la presenza di una rappresentante del nostro campionato nella finalissima di Istanbul, in programma sabato 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk. Dall'altra parte del tabellone, invece, la vincente di Real Madrid-Chelsea se la vedrà con una tra Manchester City e Bayern Monaco.

Champions League, gli accoppiamenti dei quarti di finale