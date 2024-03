Il sorteggio dei quarti in Conference League: urna benevola per la Fiorentina, che trova il Viktoria Plzen

La Fiorentina, finalista nella passata edizione ed ancora imbattuta nell’attuale torneo continentale dove ha ottenuto quattro vittorie e quattro pareggi, trova il Viktoria Plzen nei quarti di finale di Conference League, dopo aver sofferto nel turno precedente superato eliminando il Maccabi Haifa. Urna benevola per i viola, che schivano in primis lo spauracchio Aston Villa – accoppiato al Lille – che peraltro finisce dalla parte opposta del tabellone e quindi incrociabile eventualmente solo in finale. Attualmente terza forza del torneo ceco, il Viktoria ha superato in carrozza la fase a gironi della competizione, con sei vittorie consecutive ed un bottino di nove reti fatte ed appena una subita). Più difficoltosa la qualificazione negli ottavi, arrivata ai calci di rigore contro il Servette dopo lo 0-0 sia all’andata che al ritorno. Favorevole il bilancio dei toscani nei confronti contro formazioni della Repubblica Ceca: quattro sconfitte, due pareggi e ben nove vittorie, le ultime due in occasione della fase a gironi dell’edizione 2016/2017 di Europa League (3-1 in trasferta e 3-0 al “Franchi” contro lo Slovan Liberec).

Conference League, le date

I quarti di finale sono in programma nelle date dell’11 e del 18 aprile, quindi le semifinali che si svolgeranno il 2 maggio (andata) e il 9 maggio (ritorno) e porteranno alla finale del 31 maggio, che si disputerà all’Opap Arena di Atene il 29 maggio 2024. Come già accaduto nei precedenti turni ad eliminazione diretta, non è valida la regola dei gol in trasferta. Gli incontri di ritorno che presenteranno una situazione di parità nel numero di reti segnate proseguiranno ai tempi supplementari ed ai rigori.

Il programma completo dei quarti di finale:

• Aston Villa – Lille

• Olympiakos – Fenerbahçe

• Viktoria Plzen – Fiorentina

• Club Brugge – PAOK Salonicco